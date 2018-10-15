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CNN: Саудовская Аравия готовится официально признать гибель журналиста в консульстве

CNN
20:48, 15 октября 2018
Требует подтверждения

Власти Саудовской Аравии начали подготовку к официальному признанию гибели журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По данным одного из собеседников телеканала, в итоговом отчете будет заявлено, что гибель журналиста была результатом спецоперации, которая не была санкционирована высшим руководством страны, и что виновные понесут наказание. Другой источник отметил, что содержание доклада окончательно не утверждено и может измениться. 

Джамаль Хашкаджи вошел в посольство Саудовской Аравии 2 октября, и с тех пор его никто не видел. До сих пор на официальном уровне Эр-Рияд заявляет, что он свободно покинул посольство.
Президент США Дональд Трамп пообещал «суровое наказание» для Саудовской Аравии, если выяснится, что журналист был убит.

Исчезновение Джамаля Хашкаджи

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