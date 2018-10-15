CNN: Саудовская Аравия готовится официально признать гибель журналиста в консульстве

Власти Саудовской Аравии начали подготовку к официальному признанию гибели журналиста . Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По данным одного из собеседников телеканала, в итоговом отчете будет заявлено, что гибель журналиста была результатом спецоперации, которая не была санкционирована высшим руководством страны, и что виновные понесут наказание. Другой источник отметил, что содержание доклада окончательно не утверждено и может измениться.