Саратовский министр, говорившая о возможности жить на 3500 рублей в месяц, получала материальную помощь из бюджета

Бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уверявшая, что пенсионеры могут нормально питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, ежегодно получала материальную помощь из бюджета.

Об этом сообщает «Медиаликс 64» со ссылкой на ответ пресс-службы саратовского губернатора на запрос местного издания «СтройСар».

Ежегодно некоторые чиновники в Саратовской области могут претендовать на материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения». Для региональных министров денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей. Соколова получала такие выплаты в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах, следовало из ответа пресс-службы.