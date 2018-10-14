Саратовский министр, говорившая о возможности жить на 3500 рублей в месяц, получала материальную помощь из бюджета
Бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уверявшая, что пенсионеры могут нормально питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, ежегодно получала материальную помощь из бюджета.
Об этом сообщает «Медиаликс 64» со ссылкой на ответ пресс-службы саратовского губернатора на запрос местного издания «СтройСар».
Ежегодно некоторые чиновники в Саратовской области могут претендовать на материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения». Для региональных министров денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей. Соколова получала такие выплаты в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах, следовало из ответа пресс-службы.
Наталья Соколова заявила о возможности неработающим пенсионерам нормально питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц на заседании депутатов областной думы 10 октября. На предложение депутата от КПРФ Николая Бондаренко самой попробовать жить на такую сумму, Соколова ответила отказом, сославшись на статус министра. Видеозапись разговора Бондаренко с Соколовой получила широкий резонанс.
12 октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Наталью Соколову.