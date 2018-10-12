Саратовский министр сказала, что можно жить на 3500 рублей в месяц, но сама так делать отказалась. Ее уволили

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова 10 октября поучаствовала в заседании депутатов областной думы по поводу повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Сейчас прожиточный минимум для этой категории граждан в Саратовской области составляет 7990 рублей. Депутаты предложили в следующем году увеличить его на 500 рублей — с учетом повышения цен на продукты. Соколова заявила, что увеличения на 288 рублей будет достаточно, пишет саратовское издание «Общественное мнение».

После заседания у Соколовой завязалась дискуссия с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко по поводу минимальной суммы, необходимой для питания в месяц; их спор снял на видео корреспондент «Общественного мнения». Как утверждает издание, Соколова заявила Бондаренко, что для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» достаточно 3500 рублей в месяц. «Медузе» не удалось расслышать это на видео — там идет речь о прожиточном минимуме, то есть 7990 рублях. Но Бондаренко подтвердил «Интерфаксу», что министр назвала именно сумму в 3500 рублей.

Бондаренко предложил Соколовой в качестве эксперимента вдвоем пожить месяц на 3500 рублей. «Я человек достаточно решительный, но боюсь, что статус министра мне это не позволит», — ответила Соколова. По ее мнению, такой эксперимент возможен, только если они будут жить в одном гостиничном номере и у каждого будет свой холодильник. «Давайте! Ради такого дела снимем телешоу», — заявил Бондаренко. «Вот этого я не хочу. Я категорически против интернета, я его ненавижу. Я не люблю телешоу», — отказалась Соколова.

«Статус министра мне этого не позволит» Meduza

Она предложила депутату самому провести эксперимент, пообещала составить для него «сбалансированное и диетическое» меню на 3500 рублей. Соколова заявила, что на эту сумму можно питаться месяц, если использовать сезонные овощи и фрукты. «Каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. Поэтому здесь надо гибко реагировать», — сказала она. На возражение депутата, что зимой не дешевеет ничего, она ответила, что «макарошки стоят всегда одинаково», и добавила, что «еще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее». Доход Соколовой в 2017 году составил 2,3 миллиона рублей.

12 октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Наталью Соколову. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — привела слова Радаева его пресс-служба.

Бондаренко после увольнения Соколовой заявил радиостанции «Говорит Москва», что не отказался от мысли провести эксперимент и продолжит добиваться составления меню на 3500 рублей (не уточнив у кого). Он выразил мнение, что «для здоровья это бесследно не пройдет». В свою очередь, глава Союза потребителей России Петр Щелищ заявил «Национальной службе новостей», что «нормальный рацион», по рекомендациям Минздрава РФ, обходится как раз в 3500–3600 рублей. «Я занимался последний раз подобными подсчетами около года назад, но цены не сильно выросли с тех пор. <…> Не умереть, питаясь на 3500 рублей, можно, здоровью не повредите, но и наслаждение от этого рациона вы вряд ли получите», — сказал Щелищ.