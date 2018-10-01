Начат сбор денег для депутата Госдумы Веры Ганзи. Все решили, что она жаловалась на низкую зарплату (вообще-то не совсем)

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя 28 сентября заявила радиостанции «Говорит Москва», что ее депутатская зарплата составляет 380 тысяч рублей, но в конце месяца «от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте». Ганзя объяснила, что депутатам не оплачивают представительские расходы, поэтому она тратит на помощь обратившимся к ней людям собственные деньги. «Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс . Вот и все», — сказала депутат.

«Говорит Москва» опубликовала ее комментарий под заголовком «Депутат Госдумы пожаловалась на маленькую зарплату». Эту новость подхватили десятки СМИ, ее стали обсуждать в соцсетях и в Госдуме. Зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов предложил рассмотреть вопрос об оплате представительских расходов депутатов, но спикер Госдумы Вячеслав Володин отнесся к этой идее скептически; он заявил, что средства на представительские расходы могут быть потрачены не по назначению.

Сама Ганзя заявила, что журналисты неверно истолковали ее слова. «Я не жаловалась. Речь шла о том, что депутатам приходит очень много просьб о материальной помощи от населения. У нас нет депутатских фондов, поэтому мы помогаем из зарплаты. Но просьб так много, что даже этой зарплаты не хватает. Вот что я имела в виду», — пояснила депутат «Русской службе Би-би-си». Она также опубликовала пост в фейсбуке, в котором заявила: «Чтобы поставить точку в этом вопросе, скажу. Если бы у меня была зарплата 100 миллионов, мне бы ее тоже не хватало. Потому что нуждающихся гораздо больше, чем денег». Сейчас эта запись недоступна.

29 сентября благотворительный , в попечительский совет которого входит Алексей Столяров (более известен как пранкер Лексус), запустил кампанию по сбору средств для Веры Ганзи. «[Депутат] попала в затруднительное положение, ей не хватает заработной платы… Благотворительный фонд „Человечек“ выражает надежду, что мы всем миром сможем спасти слугу народа. Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее! Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей», — говорится на сайте фонда. Заявленная цель кампании по сбору средств — 380 тысяч рублей, на момент написания этого текста было собрано 1633 рубля.

В «Человечке» «Новой газете» рассказали, что большинство людей жертвуют по одному рублю или даже одной копейке; при этом некоторые сообщения о пожертвованиях «приходят с ехидными примечаниями жертвователей или с откровенной руганью». Кроме того, после старта кампании для Веры Ганзи пользователи «ВКонтакте» стали выкладывать в группе фонда номера своих банковских карт с просьбами «квартирку снять» и «скинуть денег на тату».

Депутат заявила, что не примет собранные фондом деньги, и посоветовала отдать их на благотворительность. «Пусть они собирают на радость какому-то детскому дому или детскому саду, или школе, или просто больному ребенку. Я буду им очень признательна, потому как я свою зарплату, не всю, конечно, но достаточно большую ее часть направляю именно на эти нужды. Пусть собирают, для детей эти деньги лишними не будут», — сказала Ганзя РИА Новости. В «Человечке» пообещали, что в таком случае деньги будут потрачены на фонда.