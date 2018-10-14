Порошенко заявил о «незаконной московской аннексии Киевской митрополии» в XVII веке

Русская православная церковь не имеет канонических прав на православную церковь на Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Киевская митрополия, по словам Порошенко, незаконно была аннексирована Москвой в конце XVII века, что, как считает президент Украины, подтвердило Священного Синода Константинопольской церкви.

«Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви», — сказал Поршенко.

Вопрос украинской церкви, заявил президент Украины, выходит далеко за пределы церковной жизни. «Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики», — сообщил он.