Порошенко заявил о «незаконной московской аннексии Киевской митрополии» в XVII веке
Русская православная церковь не имеет канонических прав на православную церковь на Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко.
Киевская митрополия, по словам Порошенко, незаконно была аннексирована Москвой в конце XVII века, что, как считает президент Украины, подтвердило решение Священного Синода Константинопольской церкви.
«Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви», — сказал Поршенко.
Вопрос автокефалии украинской церкви, заявил президент Украины, выходит далеко за пределы церковной жизни. «Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики», — сообщил он.
В настоящий момент крупнейшей действующей на Украине канонической церковью является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).
Предполагается, что на основе других действующих на территории страны православных церквей будет создана новая Украинская православная церковь, которая будет признана канонической и получит от Константинопольского патриархата статус независимой (автокефальной). Руководство РПЦ выступает категорически против этого и грозит разорвать отношения с Константинополем.