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В Петербурге прошла акция против изменения Конституции. Ее разрезали на полоски — как картину Бэнкси

Движение "Время"
18:14, 10 октября 2018
Надежный источник

Возле здания Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге прошла акция «Исчезающая Конституция Российской Федерации». Об этом сообщает во «Вконтакте» молодежное движение «Время», которое организовало акцию.

Активисты повесили возле здания Конституционного суда РФ изображение Конституции, разрезанное на полоски. Недавно похожим образом была разрезана картина художника Бэнкси «Девочка с шаром», проданная с аукциона.

Движение «Время» заявило, что акция была организована в знак протеста против возможного внесения изменений в Конституцию. «Она не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам находящихся у власти политических групп», — говорится на странице движения во «ВКонтакте».

Активисты сообщили «Росбалту», что охранники Конституционного суда не мешали акции. «Все прошло спокойно. Подошел только караульный охранник, спросил, что это значит. Рассказали — ему понравилось», — сказали активисты.

Накануне председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о возможности внесения «точечных изменений» в основной закон страны.

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