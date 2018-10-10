Как можно изменить главный закон России. Пересказ статьи главы Конституционного суда Валерия Зорькина — максимально коротко
У Конституции есть недостатки, но устранять их можно точечно. Россияне устали от реформ, несправедливости и бедности. Достойной жизни нет: в 90-е была приватизация, теперь миллионы потеряют работу из-за компьютеризации, еще пенсионная реформа и коррупция. КС защищает россиян. Нельзя, чтобы власть монополизировала одна партия или группа. Двухпартийная система, как в США, — самая эффективная. Вместо устаревающей либеральной модели демократии нужна «более эффективная модель народовластия». Люди хотят защитить традиционные ценности от глобализации. ЕСПЧ все более оторван от реальной ситуации и навязывает странам свою позицию; им приходится защищаться. «Права меньшинств могут быть защищены в той мере, в какой большинство с этим согласно». Надо соединить «присущий российскому народу коллективизм» с экономической и политической конкуренцией. Иначе — «очередной застой».
Фото в анонсе: Евгений Павленко / Коммерсантъ