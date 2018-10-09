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Глава Конституционного суда заявил о возможности «точечных изменений» в Конституции

Российская газета
13:47, 9 октября 2018
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения».

«Глубокий правовой смысл» Конституции, в статье в «Российской газете», выдержки из которой публикует издание, позволяет «адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям».

Недостатками действующей редакции Конституции, по словам Зорькина, являются, в числе прочего, «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством».

Кроме того, отметил Зорькин, действующая Конституция «дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти», полномочия между федерацией и ее субъектами не четко разграничены.

Полная версия статьи Зорькина будет опубликована в «Российской газете» в среду, 10 октября.

Некоторые телеграм-каналы несколько последних дней сообщают о якобы готовящейся в России конституционной реформе. Подтверждений этих планов из каких-либо других источников не поступало.
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