Глава Конституционного суда заявил о возможности «точечных изменений» в Конституции

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения».

«Глубокий правовой смысл» Конституции, в статье в «Российской газете», выдержки из которой публикует издание, позволяет «адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям».

Недостатками действующей редакции Конституции, по словам Зорькина, являются, в числе прочего, «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством».

Кроме того, отметил Зорькин, действующая Конституция «дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти», полномочия между федерацией и ее субъектами не четко разграничены.

Полная версия статьи Зорькина будет опубликована в «Российской газете» в среду, 10 октября.