Расследование CIT: Анатолий Чепига (он же Боширов) продал «Мерседес» Александру Мишкину (он же Петров)

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team рассказала, что установить настоящее имя Александра Петрова, которого Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, удалось благодаря тому, что он купил автомобиль Mercedes у второго подозреваемого Анатолия Чепиги.

Исследователи выяснили, что Чепига, известный как Руслан Боширов, в 2017 году продал BMW X5 и сохранил за собой автомобильный номер, который использовал на новом автомобиле — Mercedes GL-Klasse. Однако, как установил CIT, штрафы за нарушения, совершенные на этом автомобиле, оплачивал некий Александр Евгеньевич.

С помощью доступной в интернете базы данных страховых компаний исследователи узнали, что автомобиль принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз они обнаружили снимок водительского удостоверения Мишкина — на нем запечатлен человек, внешне похожий на Александра Петрова.