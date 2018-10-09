«Би-би-си» нашла односельчан Александра Мишкина (он же Александр Петров)

Жители села Лойга в Архангельской области заявили, что узнали в Александре Петрове, которого обвиняют в , своего односельчанина Александра Мишкина, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Уроженец села Денис Краснов узнал Мишкина по фотографии с его паспорта, которую опубликовали Bellingcat и The Insider, а также по фото с британской визы Петрова, опубликованного властями Великобритании. Еще один житель села Николай Тулинов сообщил, что узнал Мишкина на фотографии Петрова. Еще две уроженки села сообщили, что слышали о Мишкине, однако опознать его в Петрове они не смогли.

Источник «Би-би-си» подтвердил ранее опубликованные сведения, что Александр Мишкин родился в Лойге в 1979 году. Жители села сообщили, что в школе Мишкин учился «на четыре и пять», вел в Лойге дискотеки, а после 11 класса поступил «в военное».

Житель села Денис Краснов сообщил, что около 10 лет назад Мишкин получил звание Героя России. Официально это не подтверждено.