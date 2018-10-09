Осужденного по делу о гибели блогера Станислава Думкина освободили в зале суда
Замоскворецкий суд Москвы после оглашения приговора освободил в зале суда Корнея Макарова, осужденного по делу о гибели блогера из Петербурга Станислава Думкина. Об этом сообщает РАПСИ.
Макаров был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде одного года и 11 месяцев ограничения свободы.
При этом суд применил к Макарову закон, приравнявший день в СИЗО к двум дням ограничения свободы, и пришел к выводу, что осужденный уже отбыл назначенное ему наказание.
Согласно приговору, Макаров должен заплатить более двух миллионов рублей в качестве моральной компенсации родителям Думкина, которые признаны потерпевшими по делу.
Станислав Думкин погиб в результате драки в московском Парке Горького 13 августа 2017 года. Сообщалось, что молодого человека избили из-за того, что он был одет «не по понятиям». Думкин умер в больнице, не приходя в сознание.
Напавший на Думкина Корней Макаров — сын актера Сергея Макарова, сыгравшего в сериале «Интерны» — добровольно явился к следователям. Изначально его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но суд переквалифицировал обвинение на более мягкое.