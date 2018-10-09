Осужденного по делу о гибели блогера Станислава Думкина освободили в зале суда

Замоскворецкий суд Москвы после оглашения приговора освободил в зале суда Корнея Макарова, осужденного по делу о гибели блогера из Петербурга Станислава Думкина. Об этом сообщает РАПСИ.

Макаров был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде одного года и 11 месяцев ограничения свободы.

При этом суд применил к Макарову закон, приравнявший день в СИЗО к двум дням ограничения свободы, и пришел к выводу, что осужденный уже отбыл назначенное ему наказание.

Согласно приговору, Макаров должен заплатить более двух миллионов рублей в качестве моральной компенсации родителям Думкина, которые признаны потерпевшими по делу.