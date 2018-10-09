Художницу Катрин Ненашеву задержали в Махачкале
Художница Катрин Ненашева задержана в Махачкале, где она пыталась провести акцию против пыток «Груз 300».
Вместе с ней, написала Ненашева в фейсбуке, полиция задержала журналистку Светлану Анохину и фотографа Шамиля Гаджидадаева. «Акция продлилась около 5 минут», — добавила она.
В сентябре Катрин Ненашева провела в Москве несколько акций против пыток. Во время одной из таких акций, 17 сентября на Новом Арбате, Ненашева и ее помощница были задержаны. На них составили протокол об административном правонарушении — проведении акции без подачи уведомления.
Вскоре после этого галерея на Солянке отказалась от выставки Ненашевой, посвященной пыткам, объявил, что проведение мероприятия «в сложившейся общественной ситуации» невозможно.