Участники митинга в Ингушетии перешли на новое место. Ранее власти согласовали недельную акцию протеста

Участники митинга в Ингушетии против договора о границе с Чечней перешли с центральной площади Магаса на новое место, сообщил «Интерфаксу» один из организаторов акции Муса Мальсагов.

Активисты перенесли палатки и скамейки к зданию телерадиокомпании «Ингушетия», где руководство республики согласовало проведение митинга с 8 по 15 октября.