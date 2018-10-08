Участники митинга в Ингушетии перешли на новое место. Ранее власти согласовали недельную акцию протеста
Участники митинга в Ингушетии против договора о границе с Чечней перешли с центральной площади Магаса на новое место, сообщил «Интерфаксу» один из организаторов акции Муса Мальсагов.
Активисты перенесли палатки и скамейки к зданию телерадиокомпании «Ингушетия», где руководство республики согласовало проведение митинга с 8 по 15 октября.
Правительство Ингушетии разрешило протестующим проводить митинг на новом месте с 7 до 22 часов. До этого митингующие находились на улице круглосуточно.
Многотысячная акция протеста в Магасе началась 4 октября после того, как парламент Ингушетии утвердил закон об административной границе с Чечней, а глава республики Юнус-Бек Евкуров подписал его. Договор между Ингушетией и Чечней предполагает равноценный обмен территориями между республиками.