Пропавший глава Интерпола ушел в отставку. В КНР его подозревают в коррупции
Генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке главы организации Мэня Хунвэя.
Согласно уставу ведомства, пост главы временно займет вице-президент Ким Чон Ян из Южной Кореи, сообщается на сайте Интерпола. Новый глава организации будет избран на 87-й генеральной ассамблее Интерпола, которая состоится 18-21 ноября в Дубае.
Обновление. Министерство общественной безопасности КНР объявило, что в отношении задержанного Мэня Хунвэя проводится расследование по подозрению в получении взяток и других преступлениях.
Мэн Хунвэй, возглавлявший Интерпол с 2016 года, пропал в конце сентября — он уехал в КНР и перестал выходить на связь.
7 октября китайские власти подтвердили, что Хунвэй находится под арестом по подозрению в преступной деятельности.