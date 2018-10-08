Ничего тайного в поездке в Гаагу российских специалистов, которых Нидерланды объявили сотрудниками ГРУ, не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», — заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Италии.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что россиян из Нидерландов никто не высылал и протестов России не предъявлял. «Их просто попросили уехать», — сказал Лавров, добавив, что произошедшее выглядело «как недоразумение».

Лавров также подчеркнул, что Нидерланды не предоставили «ни фактов, ни материалов» в связи с обвинениями россиян в попытке хакерской атаки.

«Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример „мегафонной дипломатии“, имеем пример пренебрежения правовыми механизмами», — заявил глава МИД России