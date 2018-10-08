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«Беспредельное разгильдяйство», «еще бы буденовки надели». ГРУ нашло виновных в провале в Нидерландах, среди них — близкий друг Чепиги

МБХ Медиа
17:09, 8 октября 2018
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В Минобороны РФ 6 октября прошло совещание, на котором обсуждались последние инциденты с раскрытием агентов ГРУ за рубежом. Журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщает о «неутешительных» итогах совещания: его участники пришли к выводу, что агенты «не соблюдали элементарных основ» работы за рубежом.

Одним из виновных в провале операции в Нидерландах сочли второго секретаря посольства Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на ОЗХО: местная контрразведка прослушивала его телефон и «пасла их [четверых россиян, обвиненных в атаке] с самого начала». 

По данным Центра «Досье», во время учебы в Военно-дипломатической академии в Москве Бахтин жил в том же общежитии, что и Анатолий Чепига, и они дружили семьями. 

Среди прочих нелестных оценок звучали «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «еще бы буденовки надели». Судя по всему, скоро в Главном управлении Генштаба РФ предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход.

МБХ Медиа
Власти Нидерландов 4 октября объявили о раскрытии шпионской операции ГРУ: по их данным, четверо агентов пытались взломать сеть Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Подозреваемые обладали дипломатическим иммунитетом, поэтому их выслали из страны. Москва обвинения в проведении операции отвергла
В тот же день США предъявили обвинения семерым россиянам во взломах сетей международных спортивных организаций. Из семерых обвиняемых четверо — те же агенты, которых обвиняют власти Нидерландов.

Операция ГРУ в Нидерландах

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