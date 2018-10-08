В Минобороны РФ 6 октября прошло совещание, на котором обсуждались последние инциденты с раскрытием агентов ГРУ за рубежом. Журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщает о «неутешительных» итогах совещания: его участники пришли к выводу, что агенты «не соблюдали элементарных основ» работы за рубежом.

Одним из виновных в провале операции в Нидерландах сочли второго секретаря посольства Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на ОЗХО: местная контрразведка прослушивала его телефон и «пасла их [четверых россиян, обвиненных в атаке] с самого начала».

По данным Центра «Досье», во время учебы в Военно-дипломатической академии в Москве Бахтин жил в том же общежитии, что и , и они дружили семьями.