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В парламенте Ингушетии пообещали устроить повторное голосование по договору о границе с Чечней

Интерфакс
17:19, 6 октября 2018
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Депутат парламента Ингушетии Сет-Салим Ахильгов заявил, что в понедельник 8 октября депутаты повторно проголосуют по договору о границе с Чечней. Как сообщает «Интерфакс», Ахильгов объявил об этом на митинге в центре Магаса.

«Мы вновь обсудим этот договор, и будем повторно голосовать в понедельник», — сказал он.

На каком основании депутаты намерены голосовать за уже принятый и подписанный главой республики закон, не уточняется (в регламенте Народного собрания Ингушетии такая процедура не прописана).

После первого голосования некоторые депутаты заявили, что голосовали против закона и что результаты были сфальсифицированы; глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объяснил эти слова тем, что на депутатов давят родственники.

Как заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов, парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней.

Интерфакс
4 октября парламент Ингушетии проголосовал за утверждение соглашения с Чечней об административной границе, которое предполагает обмен территориями между республиками. В тот же день в Магасе начался многотысячный протестный митинг, который продолжается до сих пор.

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