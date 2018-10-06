В парламенте Ингушетии пообещали устроить повторное голосование по договору о границе с Чечней

Депутат парламента Ингушетии Сет-Салим Ахильгов заявил, что в понедельник 8 октября депутаты повторно проголосуют по договору о границе с Чечней. Как сообщает «Интерфакс», Ахильгов объявил об этом на митинге в центре Магаса.

«Мы вновь обсудим этот договор, и будем повторно голосовать в понедельник», — сказал он.

На каком основании депутаты намерены голосовать за уже принятый и подписанный главой республики закон, не уточняется (в регламенте Народного собрания Ингушетии такая процедура не прописана).

После первого голосования некоторые депутаты заявили, что голосовали против закона и что результаты были сфальсифицированы; глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объяснил эти слова тем, что на депутатов давят родственники.