Сенат США проголосовал за завершение дебатов по кандидатуре Кавано на пост судьи Верховного суда. Его обвиняли в домогательствах

В Сенате США состоялось процедурное голосование, по результатам которого было принято решение прекратить дебаты по кандидатуре Бретта Кавно на пост судьи Верховного суда. За это выступил 51 сенатор, против — 49.

Итоговое голосование по утверждению Кавано, которого обвиняют в домогательствах, состоится 6 октября. На нем кандидатуру Кавано также должны поддержать не менее 51 депутата.