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Сенат США проголосовал за завершение дебатов по кандидатуре Кавано на пост судьи Верховного суда. Его обвиняли в домогательствах

Associated Press
15:21, 5 октября 2018
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В Сенате США состоялось процедурное голосование, по результатам которого было принято решение прекратить дебаты по кандидатуре Бретта Кавно на пост судьи Верховного суда. За это выступил 51 сенатор, против — 49.

Итоговое голосование по утверждению Кавано, которого обвиняют в домогательствах, состоится 6 октября. На нем кандидатуру Кавано также должны поддержать не менее 51 депутата.

После того, как Бретт Кавано был выдвинут кандидатом на пост судьи, три женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах. 
Сам Кавано все обвинения отрицает. В конце сентября он дал показания юридическому комитету Сената, который впоследствии не нашел оснований для снятия его кандидатуры.

Обвинения в адрес Бретта Кавано

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