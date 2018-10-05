Сенат США проголосовал за завершение дебатов по кандидатуре Кавано на пост судьи Верховного суда. Его обвиняли в домогательствах
В Сенате США состоялось процедурное голосование, по результатам которого было принято решение прекратить дебаты по кандидатуре Бретта Кавно на пост судьи Верховного суда. За это выступил 51 сенатор, против — 49.
Итоговое голосование по утверждению Кавано, которого обвиняют в домогательствах, состоится 6 октября. На нем кандидатуру Кавано также должны поддержать не менее 51 депутата.
После того, как Бретт Кавано был выдвинут кандидатом на пост судьи, три женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах.
Сам Кавано все обвинения отрицает. В конце сентября он дал показания юридическому комитету Сената, который впоследствии не нашел оснований для снятия его кандидатуры.