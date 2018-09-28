Кандидат в Верховный суд США Бретт Кавано, обвиняемый в домогательствах, дал показания в Сенате. Фотография

Бретт Кавано, предложенный президентом США Дональдом Трампом на должность судьи Верховного суда, 27 сентября дал показания перед юридическим комитетом Сената США. Слушания были проведены из-за обвинений в сексуальных домогательствах в адрес Кавано. Одна из обвинивших его женщин — профессор психологии Кристин Форд — также дала показания перед Сенатом. Она заявила, что на вечеринке в 1982 году Кавано попытался ее изнасиловать. Еще две женщины, заявившие, что в начале 1980-х Кавано домогался девушек на вечеринках, подмешивал им в напитки наркотики и присутствовал при групповых изнасилованиях, отказались выступить перед Сенатом. Сам Кавано отверг все обвинения. Юридический комитет Сената проголосует по поводу его назначения в Верховный суд 28 сентября.

Jim Bourg / Reuters / Scanpix / LETA