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На жителя Саратова завели дело о разжигании ненависти к женщинам. Он создал во «ВКонтакте» паблик «Мужское государство»

Интерфакс
14:31, 5 октября 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателя паблика «Мужское государство». 

По версии следствия, 27-летний житель Саратовской области размещал в паблике фотографии и видеозаписи, содержащие «признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к женщинам». Дело заведено по части 1 статьи 282 УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. 

СКР отмечает, что подозреваемый действовал не один — у него были не установленные пока единомышленники.

Интерфакс
В сентябре 2018 года в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной было возбуждено дело о разжигании ненависти в отношении мужчин. Она делала комментарии в сообществах во «ВКонтакте».
В России в последние несколько месяцев было заведено несколько десятков дел о возбуждении ненависти из-за постов в интернете. После этого Кремль подготовил поправки, которые предполагают, что уголовная ответственность по части 1 статьи 282 УК будет наступать только в случае повторного нарушения.

Возможное смягчение 282-й статьи

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