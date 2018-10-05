ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко.

«Я благодарю всех, кто принимал участие и наших [ФСИН] врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», — заявил замдиректора ФСИН.

«МБХ-Медиа» также со ссылкой на Максименко сообщает, что голодовку Сенцов прекратил «неделю назад».

Адвокаты Сенцова пока заявление ФСИН о прекращении голодовки не прокомментировали.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу. В частности, по словам Динзе, существовала угроза того, что Сенцова «уведут с голодовки — насильно начав нормальное кормление».

В конце сентября стало известно, что Сенцова все же доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу для, как сообщала ФСИН, «планового обследования».