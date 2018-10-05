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ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку

Интерфакс
07:27, 5 октября 2018
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Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко.

«Я благодарю всех, кто принимал участие и наших [ФСИН] врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», — заявил замдиректора ФСИН.

 «МБХ-Медиа» также со ссылкой на Максименко сообщает, что голодовку Сенцов прекратил «неделю назад».

Адвокаты Сенцова пока заявление ФСИН о прекращении голодовки не прокомментировали.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу. В частности, по словам Динзе, существовала угроза того, что Сенцова «уведут с голодовки — насильно начав нормальное кормление».

В конце сентября стало известно, что Сенцова все же доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу для, как сообщала ФСИН, «планового обследования».

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, объявил голодовку в середине мая. Он требовал освободить из российских тюрем несколько десятков украинцев, которых он считает политзаключенными. Голодовку Сенцов держал более 140 дней.
С требованием освободить Сенцова выступали политики многих стран мира, а также иностранные и российские общественные деятели и деятели культуры.

Голодовка Олега Сенцова

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