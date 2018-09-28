Сенцова доставили из колонии в больницу на обследование. Врачи «подкорректировали» его лечение
Украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с середины мая, доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу для планового обследования. Об этом заявила пресс-служба управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По словам представителя омбудсмена Татьяны Москальковой, в больнице врачи провели консилиум и «подкорректировали» лечение Сенцова. Его состояние оценивается как «стабильное».
В чем именно заключаются изменения лечения, ни в аппарате омбудсмена, ни во ФСИН не уточнили.
Адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу, поскольку условия там хуже, чем в медицинской части колонии. «Они сказали, что хотят приковать его к кровати и вводить искусственную смесь. Также они планировали увести его с голодовки, то есть насильно начать нормальное кормление», — заявил Динзе.
Олег Сенцов голодает 138 дней.