Сенцова доставили из колонии в больницу на обследование. Врачи «подкорректировали» его лечение

Украинского режиссера Олега Сенцова, который , доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу для планового обследования. Об этом заявила пресс-служба управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По словам представителя омбудсмена Татьяны Москальковой, в больнице врачи провели консилиум и «подкорректировали» лечение Сенцова. Его состояние оценивается как «стабильное».

В чем именно заключаются изменения лечения, ни в аппарате омбудсмена, ни во ФСИН не уточнили.