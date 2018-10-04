В Ингушетии на акции протеста против передачи земли Чечне открыли стрельбу в воздух

На митинге против передачи земли Чечне, который проходит возле здания парламента Ингушетии в Магасе, открыли стрельбу в воздух. Об этом в твиттере написала корреспондент «Русской службы Би-би-си» Лиза Фохт.

Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA — Лиза Фохт (@lizafoht) October 4, 2018

Телеграм-канал «Ингушетия_2018» сообщил, что стрелять начала охрана главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова из-за потасовки с участниками акции протеста.