В Ингушетии на акции протеста против передачи земли Чечне открыли стрельбу в воздух
На митинге против передачи земли Чечне, который проходит возле здания парламента Ингушетии в Магасе, открыли стрельбу в воздух. Об этом в твиттере написала корреспондент «Русской службы Би-би-си» Лиза Фохт.
Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA— Лиза Фохт (@lizafoht) October 4, 2018
Телеграм-канал «Ингушетия_2018» сообщил, что стрелять начала охрана главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова из-за потасовки с участниками акции протеста.
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами, которое предусматривает обмен территориями. В день подписания соглашения в разных районах Ингушетии прошли акции протеста.
4 октября Народное собрание Ингушетии ратифицировало соглашение о границе с Чечней. Это было сделано несмотря на требование Конституционного суда Ингушетии провести референдум по поводу договора.
Перед голосованием в парламенте Ингушетии в Магасе начался митинг. По разным данным, в нем участвуют от пяти до десяти тысяч человек.