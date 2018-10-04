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В Ингушетии на акции протеста против передачи земли Чечне открыли стрельбу в воздух

Лиза Фохт
08:48, 4 октября 2018
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На митинге против передачи земли Чечне, который проходит возле здания парламента Ингушетии в Магасе, открыли стрельбу в воздух. Об этом в твиттере написала корреспондент «Русской службы Би-би-си» Лиза Фохт.

Телеграм-канал «Ингушетия_2018» сообщил, что стрелять начала охрана главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова из-за потасовки с участниками акции протеста.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами, которое предусматривает обмен территориями. В день подписания соглашения в разных районах Ингушетии прошли акции протеста.
4 октября Народное собрание Ингушетии ратифицировало соглашение о границе с Чечней. Это было сделано несмотря на требование Конституционного суда Ингушетии провести референдум по поводу договора.
Перед голосованием в парламенте Ингушетии в Магасе начался митинг. По разным данным, в нем участвуют от пяти до десяти тысяч человек.

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