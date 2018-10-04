«Очередная срежиссированная пропагандистская акция». МИД РФ — об обвинениях Нидерландов в адрес ГРУ
Обвинения в адрес россиян, которые, по данным властей Нидерландов, являются агентами ГРУ, — это «очередная срежиссированная пропагандистская акция», говорится в официальном сообщении МИД РФ.
В российском ведомстве отметили, что Нидерланды, выславшие россиян еще в апреле, ждали «почти шесть месяцев», чтобы обнародовать эти данные. По мнению МИДа, это приурочено к открытию сессии Организации по запрещению химического оружия, которое запланировано на 9 октября.
Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно «всесильных русских кибершпионов», которые при этом, по логике западных политиков, живут в «отсталой России», любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион.