Обвинения в адрес россиян, которые, по данным властей Нидерландов, являются агентами ГРУ, — это «очередная срежиссированная пропагандистская акция», говорится в официальном сообщении МИД РФ.

В российском ведомстве отметили, что Нидерланды, выславшие россиян еще в апреле, ждали «почти шесть месяцев», чтобы обнародовать эти данные. По мнению МИДа, это приурочено к открытию сессии Организации по запрещению химического оружия, которое запланировано на 9 октября.