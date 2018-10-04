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«Очередная срежиссированная пропагандистская акция». МИД РФ — об обвинениях Нидерландов в адрес ГРУ

МИД РФ
18:01, 4 октября 2018
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Обвинения в адрес россиян, которые, по данным властей Нидерландов, являются агентами ГРУ, — это «очередная срежиссированная пропагандистская акция», говорится в официальном сообщении МИД РФ.

В российском ведомстве отметили, что Нидерланды, выславшие россиян еще в апреле, ждали «почти шесть месяцев», чтобы обнародовать эти данные. По мнению МИДа, это приурочено к открытию сессии Организации по запрещению химического оружия, которое запланировано на 9 октября. 

Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно «всесильных русских кибершпионов», которые при этом, по логике западных политиков, живут в «отсталой России», любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион.

МИД РФ
Власти Нидерландов 4 октября объявили о раскрытии шпионской операции российского ГРУ. Утверждается, что в апреле четверо российских разведчиков пытались взломать компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия. Они были высланы из страны, так как обладали дипломатическим иммунитетом.

Обвинения Нидерландов в адрес россиян

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