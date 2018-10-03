Верховный суд разрешил бывшему сотруднику СК Ламонову не платить штраф в 32,5 миллиона рублей

Верховный суд РФ смягчил приговор бывшему замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета Александру Ламонову, осужденному на пять лет за получение взятки, сообщает «Интерфакс».

Суд исключил из приговора наказание в виде штрафа, равного сумме взятки, которую он получил, — 32,5 миллиона рублей. В остальной части наказание осталось без изменений. Приговор вступил в законную силу.