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Верховный суд разрешил бывшему сотруднику СК Ламонову не платить штраф в 32,5 миллиона рублей

Интерфакс
11:04, 3 октября 2018
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Верховный суд РФ смягчил приговор бывшему замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета Александру Ламонову, осужденному на пять лет за получение взятки, сообщает «Интерфакс».

Суд исключил из приговора наказание в виде штрафа, равного сумме взятки, которую он получил, — 32,5 миллиона рублей. В остальной части наказание осталось без изменений. Приговор вступил в законную силу.

В июле Мосгорсуд приговорил Александра Ламонова к пяти годам в колонии строгого режима. Ламонов признал вину в получении взятки в 500 тысяч долларов за помощь подручному криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова).
В апреле бывший начальник Ламонова Михаил Максименко, отказавшийся признать вину, был приговорен по аналогичному обвинению к 13 годам строгого режима.

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