Суд приговорил бывшего сотрудника СК Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима
Мосгорсуд приговорил бывшего замначальника управления собственной безопасности СК Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки за помощь подручному криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова).
Дело Ламонова было рассмотрено в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил соглашение со следствием. Рассмотрение еще одного фигуранта дела Дениса Никандрова, который также пошел на сделку, должно начаться 26 июля.
В апреле бывший начальник Ламонова Михаил Максименко, отказавшийся признать вину, был приговорен по аналогичному обвинению к 13 годам строгого режима.
В июле 2018 года по делу о получении взятки за помощь подручному Шакро Молодого был задержан глава московского управления СК Александр Дрыманов, на которого дали показания бывшие подчиненные.
Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны в июле 2016 года. Помощник Шакро Молодого Андрей Кочуйков, за освобождение которого им предложили взятку, проходил по делу о перестрелке на Рочдельской улице около кафе Elements. Сам Шакро Молодой в 2018 году был осужден за вымогательство у владелицы этого кафе.