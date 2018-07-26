Суд приговорил бывшего сотрудника СК Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил бывшего замначальника управления собственной безопасности СК Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки за помощь подручному криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова).

Дело Ламонова было рассмотрено в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил соглашение со следствием. Рассмотрение еще одного фигуранта дела Дениса Никандрова, который также пошел на сделку, должно начаться 26 июля.