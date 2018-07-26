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Суд приговорил бывшего сотрудника СК Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима

Интерфакс
08:51, 26 июля 2018
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Мосгорсуд приговорил бывшего замначальника управления собственной безопасности СК Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки за помощь подручному криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова).

Дело Ламонова было рассмотрено в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил соглашение со следствием. Рассмотрение еще одного фигуранта дела Дениса Никандрова, который также пошел на сделку, должно начаться 26 июля.

В апреле бывший начальник Ламонова Михаил Максименко, отказавшийся признать вину, был приговорен по аналогичному обвинению к 13 годам строгого режима.
В июле 2018 года по делу о получении взятки за помощь подручному Шакро Молодого был задержан глава московского управления СК Александр Дрыманов, на которого дали показания бывшие подчиненные.
Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны в июле 2016 года. Помощник Шакро Молодого Андрей Кочуйков, за освобождение которого им предложили взятку, проходил по делу о перестрелке на Рочдельской улице около кафе Elements. Сам Шакро Молодой в 2018 году был осужден за вымогательство у владелицы этого кафе. 

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