Назначен новый глава Instagram
Новым генеральным директором Instagram назначен Адам Моссери, до этого занимавший пост вице-президента по продукту.
Моссери начинал свою карьеру как дизайнер и руководил собственной консалтинговой компанией в этой сфере. С 2008 года он работал в команде дизайнеров Facebook, а недавно перешел на работу в Instagram, говорится в сообщении компании.
В конце сентября основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании, которая в настоящее время принадлежит Facebook. Они не сообщили о причинах своего увольнения, однако, по данным американских СМИ, менеджерам пришлось уйти из-за возникших разногласий с главой Facebook Марком Цукербергом по планам развития сервиса.