Назначен новый глава Instagram

Новым генеральным директором Instagram назначен Адам Моссери, до этого занимавший пост вице-президента по продукту.

Моссери начинал свою карьеру как дизайнер и руководил собственной консалтинговой компанией в этой сфере. С 2008 года он работал в команде дизайнеров Facebook, а недавно перешел на работу в Instagram, говорится в сообщении компании.