Основатели Instagram ушли из компании

Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании.

«Мы с Майком благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет в Facebook. Наша команда выросла из 13 человек до тысячи с офисами по всему миру, создавая продукты, используемые и любимые сообществом более одного миллиарда человек. Теперь мы готовы к новой главе», — говорится в заявлении руководителей компании.

О причинах своего ухода основатели Instagram не сообщили. Они лишь заметили, что намерены взять паузу для отдыха, прежде чем приступить к новым проектам.

По данным Bloomberg, Систром и Кригер покинули компанию из-за разногласий с главой Facebook Марком Цукербергом по планам развития сервиса.