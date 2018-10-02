Карельский историк Сергей Колтырин задержан по делу о педофилии
Директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин задержан в рамках уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, сообщает издание «Петрозаводск говорит».
Всего по делу, возбужденному по статье 135 УК РФ (развратные действия), проходят двое мужчин, сообщили в СК РФ. Подозреваемые якобы совершили преступление в сентябре. Следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.
Сергея Колтырина и второго фигуранта дела, имя которого не раскрывается, подозревают в сексуальном насилии над 13-летними мальчиками, сообщило издание «Республика» со ссылкой на источники.
Сергей Колтырин — директор краеведческого музея в Медвежьегорске. Его музей отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где нашли могилы репресированных и советских солдат.
Массовые захоронения в Сандармохе в конце 1990-х обнаружил глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев. В 2016 году Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии из-за снимков несовершеннолетней приемной дочери, но позднее оправдали. Сейчас историка судят повторно — по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.