Карельский историк Сергей Колтырин задержан по делу о педофилии

Директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин задержан в рамках уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, сообщает издание «Петрозаводск говорит».

Всего по делу, возбужденному по статье 135 УК РФ (развратные действия), проходят двое мужчин, сообщили в СК РФ. Подозреваемые якобы совершили преступление в сентябре. Следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.

Сергея Колтырина и второго фигуранта дела, имя которого не раскрывается, подозревают в сексуальном насилии над 13-летними мальчиками, сообщило издание «Республика» со ссылкой на источники.