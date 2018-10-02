Фейс объявил об отмене тура по России. Через месяц после выхода нового альбома с критикой российской власти

Рэпер Фейс (Иван Дремин) заявил об отмене тура по России, который был запланирован на осень 2018 года.

Дремин не уточнил причин отмены тура. Он извинился перед поклонниками и пообещал, что у них будет возможность посетить выступления «не в этом году».