Фейс объявил об отмене тура по России. Через месяц после выхода нового альбома с критикой российской власти
Рэпер Фейс (Иван Дремин) заявил об отмене тура по России, который был запланирован на осень 2018 года.
Дремин не уточнил причин отмены тура. Он извинился перед поклонниками и пообещал, что у них будет возможность посетить выступления «не в этом году».
Фейс 2 сентября выпустил альбом «Пути неисповедимы». Альбом состоит из восьми треков, все они содержат жесткую критику российской власти и общества.