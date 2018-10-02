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Фейс объявил об отмене тура по России. Через месяц после выхода нового альбома с критикой российской власти

FACE
16:50, 2 октября 2018
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Рэпер Фейс (Иван Дремин) заявил об отмене тура по России, который был запланирован на  осень 2018 года.

Дремин не уточнил причин отмены тура. Он извинился перед поклонниками и пообещал, что у них будет возможность посетить выступления «не в этом году».

Фейс 2 сентября выпустил альбом «Пути неисповедимы». Альбом состоит из восьми треков, все они содержат жесткую критику российской власти и общества.

«Пути неисповедимы»

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