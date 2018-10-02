Дело «Седьмой студии» передано в суд

Дело будет рассматривать Мещанский суд. Дата слушаний пока не объявлена.

«Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум (директор РАМТ), Юрия Итина (гендиректор „Седьмой студии“), Алексея Малобродского (бывший директор „Гоголь-центра“) и Кирилла Серебренникова», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой надзорного ведомства.

Генпрокуратура направила в суд дело «Седьмой студии», среди обвиняемых по которому — режиссер Кирилл Серебренников.

Дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа». Следствие оценивает ущерб в 133 миллиона рублей.

Помимо Серебренникова, Итина, Малобродского и Апфельбаум фигурантами дела являются продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, покинувшая Россию, и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, согласившаяся сотрудничать со следствием.

Никто из обвиняемых по делу «Седьмой студии», кроме Масляевой, свою вину не признал.