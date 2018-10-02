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Дело «Седьмой студии» передано в суд

"Интерфакс"
12:25, 2 октября 2018
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Генпрокуратура направила в суд дело «Седьмой студии», среди обвиняемых по которому — режиссер Кирилл Серебренников.

«Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум (директор РАМТ), Юрия Итина (гендиректор „Седьмой студии“), Алексея Малобродского (бывший директор „Гоголь-центра“) и Кирилла Серебренникова», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой надзорного ведомства.

Дело будет рассматривать Мещанский суд. Дата слушаний пока не объявлена.

Дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа». Следствие оценивает ущерб в 133 миллиона рублей. 
Помимо Серебренникова, Итина, Малобродского и Апфельбаум фигурантами дела являются продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, покинувшая Россию, и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, согласившаяся сотрудничать со следствием.
Никто из обвиняемых по делу «Седьмой студии», кроме Масляевой, свою вину не признал.

Дело «Седьмой студии»

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