Автор книги о Скрипале рассказал о коррупционной схеме с участием Патрушева

Британский журналист Марк Урбан в своей книге «Файлы : жизнь и почти смерть российского шпиона» описал коррупционную схему, в которой якобы был замешан бывший директор ФСБ Николай Патрушев, сегодня занимающий пост секретаря Совбеза РФ.

Речь идет о растратах в мадридской резидентуре ГРУ, которые, по словам источников Урбана, покрывал некий находившийся в Москве генерал. В книге утверждается, что этот генерал, опасаясь разоблачения, «заплатил кому-то» и что «след в конце концов вел к руководству ФСБ и ее директору Николаю Патрушеву».

Россиянин, арестованный за госизмену одновременно с Сергеем Скрипалем, якобы был убит после того, как упомянул эту схему на допросе в ФСБ, сказано в книге. По мнению сотрудников британской разведки, Скрипаль спасся благодаря тому, что не выдал ФСБ своих знаний о коррупции в разведке.