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Автор книги о Скрипале рассказал о коррупционной схеме с участием Патрушева

Meduza
13:05, 2 октября 2018
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Британский журналист Марк Урбан в своей книге «Файлы Скрипаля: жизнь и почти смерть российского шпиона» описал коррупционную схему, в которой якобы был замешан бывший директор ФСБ Николай Патрушев, сегодня занимающий пост секретаря Совбеза РФ.

Речь идет о растратах в мадридской резидентуре ГРУ, которые, по словам источников Урбана, покрывал некий находившийся в Москве генерал. В книге утверждается, что этот генерал, опасаясь разоблачения, «заплатил кому-то» и что «след в конце концов вел к руководству ФСБ и ее директору Николаю Патрушеву».

Россиянин, арестованный за госизмену одновременно с Сергеем Скрипалем, якобы был убит после того, как упомянул эту схему на допросе в ФСБ, сказано в книге. По мнению сотрудников британской разведки, Скрипаль спасся благодаря тому, что не выдал ФСБ своих знаний о коррупции в разведке.

Книга Марка Урбана, основанная в том числе на его беседах с Сергеем Скрипалем, выходит на фоне многочисленных публикаций про предполагаемых сотрудников ГРУ, которых Лондон обвиняет в попытке отравить бывшего шпиона. В частности, одного из них журналисты идентифицировали как полковника, Героя России Анатолия Чепигу. Интервью у Скрипаля Урбан взял до отравления.

Отравление Скрипалей

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