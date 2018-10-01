Трамп рассказал, что никогда в жизни не пил пива. В защиту кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, признавшегося в любви к пиву

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда в жизни не пил пива. По словам Трампа, это «одна из немногих хороших черт» его личности.

«За всю жизнь я ни разу не выпил ни бокала алкоголя. Вы могли бы представить, что было бы, если б я пил? Каким бы кошмаром я был. Я был бы худшим в мире», — сказал Трамп.

Такие комментарии Трамп дал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления кандидата на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано, который говорил, что любит пиво. Он также отметил, что если Кавано злоупотреблял алкоголем много лет назад, это никак не может сказаться на его квалификации как судьи.