Трамп рассказал, что никогда в жизни не пил пива. В защиту кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, признавшегося в любви к пиву
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда в жизни не пил пива. По словам Трампа, это «одна из немногих хороших черт» его личности.
«За всю жизнь я ни разу не выпил ни бокала алкоголя. Вы могли бы представить, что было бы, если б я пил? Каким бы кошмаром я был. Я был бы худшим в мире», — сказал Трамп.
Такие комментарии Трамп дал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления кандидата на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано, который говорил, что любит пиво. Он также отметил, что если Кавано злоупотреблял алкоголем много лет назад, это никак не может сказаться на его квалификации как судьи.
Три женщины обвиняют Бретта Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах. Комментируя слова одной из них, которая утверждала, что Кавано домогался до нее в состоянии сильного алкогольного опьянения, он признался в любви к алкоголю. «Я все еще люблю пиво, но я не пью его до потери сознания, и я никогда ни на кого не нападал [пьяный]», — заявлял Кавано.
Старший брат Трампа Фред умер в 1981 году в возрасте 43 лет — до этого у него были серьезные проблемы с алкоголем. Президент США вспоминал, что брат неоднократно призывал не повторять его ошибок.