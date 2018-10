«Он буквально запрыгнул на меня». Азия Ардженто призналась в сексе с Джимми Беннетом, обвинившим ее в совращении

В августе 2018 года газета The New York Times написала, что Ардженто пять лет назад имела сексуальную связь с актером Джимми Беннетом, которому на тот момент было 17 лет. После того, как Ардженто открыто рассказала о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна в 2017 году, Беннет подал на нее в суд, обвинив в совращении. Актриса заплатила ему 380 тысяч долларов. После выхода материала The New York Times она отрицала , что имела секс с Беннетом.