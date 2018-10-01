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«Он буквально запрыгнул на меня». Азия Ардженто призналась в сексе с Джимми Беннетом, обвинившим ее в совращении

Corriere della Sera
09:56, 1 октября 2018
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Итальянская актриса Азия Ардженто призналась в сексе с актером Джимми Беннетом, отвергнув при этом обвинения в совращении. Об этом Ардженто заявила ведущему итальянского канала La7 Массимо Джилетти.

Они с Беннетом встретились в отеле, и она пообещала снять его в своем фильме, рассказала Ардженто. По ее словам, после этого он обнял ее, а затем начал целовать. «Он буквально запрыгнул на меня. Он раздел меня, положил на кровать и занялся сексом, даже не используя презерватив. Я была… неподвижна. После [секса] он заявил, что испытывал ко мне сексуальное влечение с 12 лет», — цитирует Ардженто итальянское издание Corriere della Sera.

Актриса заявила, что не совращала Беннета. «Я не сделала ничего из того, в чем меня обвиняют», — сказала она. Также, по ее словам, она не знала, что ему на тот момент еще не было 18 лет.

Как пишет AFP, актриса заявила, что не перестала общаться с Беннетом после этого случая, потому что у молодого человека «были проблемы».

В августе 2018 года газета The New York Times написала, что Ардженто пять лет назад имела сексуальную связь с актером Джимми Беннетом, которому на тот момент было 17 лет. После того, как Ардженто открыто рассказала о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна в 2017 году, Беннет подал на нее в суд, обвинив в совращении. Актриса заплатила ему 380 тысяч долларов. После выхода материала The New York Times она отрицала, что имела секс с Беннетом.

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