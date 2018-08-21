Азия Ардженто отвергла обвинения в совращении несовершеннолетнего
Актриса и режиссер Азия Ардженто назвала ложными обвинения в совращении несовершеннолетнего актера Джимми Беннета.
«Я глубоко шокирована и огорчена после прочтения новостей, которые являются абсолютно ложными. У меня никогда не было сексуальной связи с Беннеттом», — говорится в заявлении актрисы.
По словам Ардженто, Беннетт, с которым ее связывают многолетние дружеские отношения, подал против нее судебный иск из-за финансовых трудностей. Она напомнила, что актер ранее судился из-за денег с собственными родителями.
В 2017 году Ардженто была одной из первых актрис, публично рассказавших о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Позже она стала одной из активисток движения против насилия #MeToo.
Газета The New York Times написала, что Азия Ардженто имела сексуальную связь с Беннетом в 2013 году, когда ему было 17 лет (это ниже возраста сексуального согласия в Калифорнии, где произошел инцидент). После скандала с Вайнштейном Беннет подал на актрису в суд, и она выплатила ему 380 тысяч долларов в рамках досудебного соглашения.