Азия Ардженто отвергла обвинения в совращении несовершеннолетнего

Актриса и режиссер Азия Ардженто назвала ложными обвинения в совращении несовершеннолетнего актера Джимми Беннета.

«Я глубоко шокирована и огорчена после прочтения новостей, которые являются абсолютно ложными. У меня никогда не было сексуальной связи с Беннеттом», — говорится в заявлении актрисы.

По словам Ардженто, Беннетт, с которым ее связывают многолетние дружеские отношения, подал против нее судебный иск из-за финансовых трудностей. Она напомнила, что актер ранее судился из-за денег с собственными родителями.