«Россия 1» показала видео взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» показал видео взрыва в донецком кафе «Сепар», в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Видео снято камерами наблюдения снаружи и внутри «Сепара». На них видно, как кортеж Захарченко подъехал в кафе. Первым внутрь вошел охранник главы ДНР, чтобы проверить зал. Следом за ним в тамбур «Сепара» зашел Захарченко. В этот момент произошел взрыв.