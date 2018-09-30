«Россия 1» показала видео взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
Телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» показал видео взрыва в донецком кафе «Сепар», в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
Видео снято камерами наблюдения снаружи и внутри «Сепара». На них видно, как кортеж Захарченко подъехал в кафе. Первым внутрь вошел охранник главы ДНР, чтобы проверить зал. Следом за ним в тамбур «Сепара» зашел Захарченко. В этот момент произошел взрыв.
Лидер ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа. Помимо Захарченко, при взрыве погиб его телохранитель; пострадали 12 человек. Представители российских властей и ДНР обвинили в случившемся Украину. В СБУ отвергли обвинения.
29 сентября в Донецке произошел взрыв в здании, где проходил съезд Коммунистической партии ДНР. В результате пострадали четыре человека, в том числе кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. Выборы руководителя самопровозглашенной республики пройдут 11 ноября.