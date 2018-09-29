В Донецке произошел взрыв на съезде компартии. Пострадал кандидат на пост главы ДНР

В Донецке произошел взрыв в здании, где проходил съезд Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В результате пострадали четыре человека, в том числе , один из кандидатов на пост главы ДНР.

По словам источника «Интерфакса», взрывное устройство предположительно было заложено в здании за день до съезда. В ДНР считают основной версию о «причастности украинской диверсионно-разведывательной группы», заявил источник.