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В Донецке произошел взрыв на съезде компартии. Пострадал кандидат на пост главы ДНР

Интерфакс
11:00, 29 сентября 2018
Надежный источник

В Донецке произошел взрыв в здании, где проходил съезд Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики. 

В результате пострадали четыре человека, в том числе Игорь Хакимзянов, один из кандидатов на пост главы ДНР.

По словам источника «Интерфакса», взрывное устройство предположительно было заложено в здании за день до съезда. В ДНР считают основной версию о «причастности украинской диверсионно-разведывательной группы», заявил источник.

Выборы главы самопровозглашенной ДНР пройдут 11 ноября. Они были назначены после убийства Александра Захарченко в результате взрыва. О намерении баллотироваться заявили 10 человек.

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