В Донецке произошел взрыв на съезде компартии. Пострадал кандидат на пост главы ДНР
В Донецке произошел взрыв в здании, где проходил съезд Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В результате пострадали четыре человека, в том числе Игорь Хакимзянов, один из кандидатов на пост главы ДНР.
По словам источника «Интерфакса», взрывное устройство предположительно было заложено в здании за день до съезда. В ДНР считают основной версию о «причастности украинской диверсионно-разведывательной группы», заявил источник.
Выборы главы самопровозглашенной ДНР пройдут 11 ноября. Они были назначены после убийства Александра Захарченко в результате взрыва. О намерении баллотироваться заявили 10 человек.