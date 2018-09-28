Бывший командир в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище Александр Боржко заявил РИА Новости, что «информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией».

«В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий», — сказал он.

В публикации не упоминается, узнал ли Боржко в «Руслане Боширове», который давал интервью RT, своего бывшего подчиненного Чепигу.