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Бывший командир Анатолия Чепиги: информация о его причастности к покушению на Скрипалей «попахивает шизофренией»

РИА Новости
08:43, 28 сентября 2018
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Бывший командир Анатолия Чепиги в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище Александр Боржко заявил РИА Новости, что «информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией».

«В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий», — сказал он.

В публикации не упоминается, узнал ли Боржко в «Руслане Боширове», который давал интервью RT, своего бывшего подчиненного Чепигу.

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