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Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

Интерфакс
06:45, 26 сентября 2018
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Следственный комитет попросил освободить из-под стражи сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Басманный суд Москвы.

В своем ходатайстве следствие просит изменить меру пресечения и запретить сестрам Хачатурян совершать определенные действия до 28 декабря 2018 года.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны 27 июля после убийства их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Сестры, старшей из которых 19 лет, а младшей 17 лет, дали признательные показания, рассказав о систематическом насилии с его стороны. 2 августа суд санкционировал их арест.

Дело сестер Хачатурян

шапито

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