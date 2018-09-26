Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО
Следственный комитет попросил освободить из-под стражи сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Басманный суд Москвы.
В своем ходатайстве следствие просит изменить меру пресечения и запретить сестрам Хачатурян совершать определенные действия до 28 декабря 2018 года.
Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны 27 июля после убийства их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Сестры, старшей из которых 19 лет, а младшей 17 лет, дали признательные показания, рассказав о систематическом насилии с его стороны. 2 августа суд санкционировал их арест.