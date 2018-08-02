Суд отправил под арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Заседания прошли в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, «унижающих честь и достоинство обвиняемых», заявили в суде.

Останкинский суд Москвы отправил под арест до 28 сентября сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Сестры Хачатурян, которым 17, 18 и 19 лет, были задержаны 27 июля после убийства их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушки дали признательные показания, рассказав о систематическом насилии с его стороны. Одна из сестер рассказала правозащитникам, что отец подвергал двоих дочерей сексуальному насилию.