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Суд отправил под арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Интерфакс
18:38, 2 августа 2018
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Останкинский суд Москвы отправил под арест до 28 сентября сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Заседания прошли в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, «унижающих честь и достоинство обвиняемых», заявили в суде.

Сестры Хачатурян, которым 17, 18 и 19 лет, были задержаны 27 июля после убийства их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушки дали признательные показания, рассказав о систематическом насилии с его стороны. Одна из сестер рассказала правозащитникам, что отец подвергал двоих дочерей сексуальному насилию.

Дело сестер Хачатурян

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