Госдума во втором чтении одобрила повышение пенсионного возраста

Ко второму чтению в проект пенсионной реформы был внесен ряд поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным во время специального телеобращения. В частности, возраст выхода женщин на пенсию увеличивается с 55 до 60 лет (предлагалось — до 63 лет), а накопительная пенсия будет выплачиваться, как в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин (после реформы мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет).

После того, как правительство летом представило проект пенсионной реформы, в России начались акции протеста. Рейтинг одобрения президента и «Единой России» снизился. Руководство этой партии также связало неудачу на сентябрьских выборах в некоторых регионах с планами повышения пенсионного возраста.