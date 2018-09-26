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Госдума во втором чтении одобрила повышение пенсионного возраста

Интерфакс
11:23, 26 сентября 2018
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Нижняя палата российского парламента в среду, 26 сентября, приняла во втором чтении пенсионную реформу.

Третье, заключительное чтение законопроекта в Госдуме назначено на четверг, 27 сентября.

Ко второму чтению в проект пенсионной реформы был внесен ряд поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным во время специального телеобращения. В частности, возраст выхода женщин на пенсию увеличивается с 55 до 60 лет (предлагалось — до 63 лет), а накопительная пенсия будет выплачиваться, как в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин (после реформы мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет).
После того, как правительство летом представило проект пенсионной реформы, в России начались акции протеста. Рейтинг одобрения президента и «Единой России» снизился. Руководство этой партии также связало неудачу на сентябрьских выборах в некоторых регионах с планами повышения пенсионного возраста.

В России повышают пенсионный возраст

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