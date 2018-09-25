Турчак: результаты «Единой России» снизились из-за негатива от пенсионной реформы

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что результаты партии на выборах снизились под влиянием «общего негативного информационного фона», связанного с . Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Турчак считает, что «Единая Россия» получила меньше голосов там, где кандидаты реже встречались с жителями, и в регионах с низкой явкой.

В целом Турчак оценил итоги голосования как «хорошие» — «Единая Россия» получила 63,5% депутатских мандатов. В то же время он пообещал принять кадровые решения по итогам выборов.