Турчак: результаты «Единой России» снизились из-за негатива от пенсионной реформы
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что результаты партии на выборах снизились под влиянием «общего негативного информационного фона», связанного с пенсионной реформой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Также Турчак считает, что «Единая Россия» получила меньше голосов там, где кандидаты реже встречались с жителями, и в регионах с низкой явкой.
В целом Турчак оценил итоги голосования как «хорошие» — «Единая Россия» получила 63,5% депутатских мандатов. В то же время он пообещал принять кадровые решения по итогам выборов.
Кандидаты «Единой России» проиграли губернаторские выборы в Хабаровском крае и Владимирской области. В Иркутской и Ульяновской областях, а также в Хакасии партия не смогла набрать большинство на выборах в региональные парламенты.