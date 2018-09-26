Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Госдума одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о пенсионной реформе. В частности, депутаты поддержали предложение повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63.

Поправки Путина были одобрены единогласно. За них проголосовали 385 депутатов; голосовавших против и воздержавшихся не было.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», — заявил по итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.