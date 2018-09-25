Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство из-за «репутационного ущерба»

Власти Швейцарии отказались выдать бизнесмену Роману Абрамовичу вид на жительство, решив, что его пребывание в стране нежелательно «в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба».

Эти причины были опубликованы швейцарскими и британскими СМИ 25 сентября после того, как Абрамович проиграл длившееся девять месяцев судебное разбирательство, в ходе которого он пытался запретить писать о подробностях отказа в виде на жительство.

Абрамович подал прошение в ноябре 2017 года. Когда именно он получил окончательный отказ, неясно.