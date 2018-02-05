Роман Абрамович подал прошение о ВНЖ в Швейцарии 

Бизнесмен Роман Абрамович подал прошение о виде на жительство в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом сообщила 4 февраля швейцарская газета Sonntags Zeitung.

По данным издания, Абрамович впервые подал заявление о ВНЖ еще летом 2016 года. Бизнесмен просил разрешить ему проживать в городе Вербье. Спустя примерно год прошение было отозвано.

В ноябре 2017 года Абрамович решил вновь попросить вид на жительство. Бизнесмен, пишет Sonntags Zeitung, направил обращение главе Федерального департамента полиции Николетте делла Валле. В письме на двух страницах Абрамович сообщает, что хотел бы возобновить ходатайство о ВНЖ.

Предоставить ему вид на жительство, по данным Sonntags Zeitung и другой швейцарской газеты — Le Matin Dimanche, Абрамович просит на основании «общественного интереса».

На этом основании, отмечает Le Matin Dimanche, в 2014 году вид на жительство в одном из швейцарских кантонов получил бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский.