Абрамович не смог засудить швейцарскую газету за статью про его вид на жительство

Суд в Швейцарии отказал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в иске к местной газете Sonntags Zeitung в связи с публикацией о его виде на жительство. Согласно решению суда, Абрамович не понимает, что судебные органы в Швейцарии не могут выступать в роли органа цензуры.

В решении суда говорится, что свобода печати — это одна из основ свободы слова, гарантированной основным законом государства. Также в решении отмечается, что Абрамович, будучи одним из самых богатых людей на планете, должен быть готовым к тому, что ему задают больше вопросов, чем обычному человеку. Согласно решению Федерального суда Швейцарии, Абрамович должен компенсировать судебные издержки в размере 4,3 тысячи евро.

Ранее суд в Цюрихе запретил изданию Sonntags Zeitung по запросу Романа Абрамовича писать о деталях его прошения о предоставлении вида на жительство в Швейцарии. Газета оспаривает это решение и собирается добиться права на публикацию всех сведений о швейцарском виде на жительство Абрамовича.