Комик Билл Косби проведет в тюрьме от трех до десяти лет за изнасилование
Суд в США приговорил 81-летнего комика Билла Косби к тюремному сроку от трех до десяти лет за изнасилование.
Помимо этого, Косби должен будет оплатить штраф в размере 25 тысяч долларов и судебные издержки.
В апреле 2018 года присяжные признали Косби виновным в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу университета Темпл Андреа Констанд.
Первый процесс по делу Косби проходил в 2017 году: тогда присяжные не смогли вынести единогласного решения, и суд отправил дело на пересмотр.
Всего с обвинениями в адрес Косби выступали около 60 женщин, но из-за срока давности привлечь его к ответственности удалось только по одному эпизоду.