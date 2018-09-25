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Комик Билл Косби проведет в тюрьме от трех до десяти лет за изнасилование

The New York Times
18:53, 25 сентября 2018
Надежный источник

Суд в США приговорил 81-летнего комика Билла Косби к тюремному сроку от трех до десяти лет за изнасилование.

Помимо этого, Косби должен будет оплатить штраф в размере 25 тысяч долларов и судебные издержки.

В апреле 2018 года присяжные признали Косби виновным в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу университета Темпл Андреа Констанд. 
Первый процесс по делу Косби проходил в 2017 году: тогда присяжные не смогли вынести единогласного решения, и суд отправил дело на пересмотр.
Всего с обвинениями в адрес Косби выступали около 60 женщин, но из-за срока давности привлечь его к ответственности удалось только по одному эпизоду. 

Чем закончился первый процесс против Косби

шапито

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