Экипаж разбившегося в Сирии Ил-20 посмертно наградили орденами Мужества

Семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка.

15 российских военнослужащих, погибших в результате крушения Ил-20 в Сирии, представлены к награждению посмертно , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в ночь на 18 сентября сирийскими ПВО, которые отвечали на обстрел со стороны израильских истребителей.

Минобороны РФ возложило вину за крушение Ил-20 ВВС Израиля, обвинив израильских летчиков в преступной халатности. Армия обороны Израиля в ответ заявила, что в случившемся виноваты войска президента Сирии Башара Асада.