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Экипаж разбившегося в Сирии Ил-20 посмертно наградили орденами Мужества

Интерфакс
12:16, 25 сентября 2018
Надежный источник

15 российских военнослужащих, погибших в результате крушения Ил-20 в Сирии, представлены к награждению посмертно орденами Мужества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в ночь на 18 сентября сирийскими ПВО, которые отвечали на обстрел со стороны израильских истребителей.
Минобороны РФ возложило вину за крушение Ил-20 ВВС Израиля, обвинив израильских летчиков в преступной халатности. Армия обороны Израиля в ответ заявила, что в случившемся виноваты войска президента Сирии Башара Асада.

Крушение Ил-20 в Сирии

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