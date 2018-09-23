Минобороны РФ: Ил-20 разбился из-за обмана Израиля. Максимально коротко

Представитель министерства обороны Игорь Конашенков: Ил-20 в Сирии, потому что Израиль ввел Россию в заблуждение. Израиль предупредил, что истребители атакуют север Сирии, но ударил по Латакии (это запад). Ил-20 не успел уйти, и истребители прикрылись им от сирийских зенитных ракет. Авантюризм израильских летчиков угрожал гражданским самолетам — это непрофессионально и вообще халатность. Действия ВВС Израиля — за рамками цивилизованных отношений. А ведь Россия ни разу не атаковала самолеты Израиля из своих ПВО, помогла прекратить обстрелы с Голанских высот и нашла останки израильских солдат на территории ИГИЛ. Израиль либо не ценит сотрудничество с Россией, либо не контролирует своих командиров.