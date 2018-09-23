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Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах губернатора Владимирской области

ЦИК РФ
18:58, 23 сентября 2018
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Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин набрал во втором туре выборов 49,83% голосов после обработки 8,93% протоколов избирательных комиссий.

Действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Светлана Орлова набрала 44,90% голосов избирателей.

Явка во втором туре губернаторских выборов составила 33,28% (на 18:00 по местному времени).

По данным регионального избиркома, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, на выборах зафиксировано не было.

По итогам первого тура выборов, прошедшего 9 сентября, Светлана Орлова набрала 36,42%, а Владимир Сипягин - 31,36%​.

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