Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах губернатора Владимирской области

Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин набрал во втором туре выборов 49,83% голосов после обработки 8,93% протоколов избирательных комиссий.

Действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Светлана Орлова набрала 44,90% голосов избирателей.

Явка во втором туре губернаторских выборов составила 33,28% (на 18:00 по местному времени).

По данным регионального избиркома, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, на выборах зафиксировано не было.